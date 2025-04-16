Турция и Израиль «сверили часы» по Сирии

Юрий Веселов, военный обозреватель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 апреля принимал в Баку представителей Турции и Израиля, которые обменялись мнениями о намерениях использования Сирии для обеспечения безопасности своих стран.

Израильскую делегацию в составе специалистов военного ведомства и других силовых структур возглавлял руководитель совета национальной безопасности Цахи Ханегби. Турецкая сторона предпочла не раскрывать персональные имена своих участников, отметив, что была представлена «аналогичной делегацией».

По сообщению канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, переговоры были посвящены согласованию мер, которые бы исключали возможность возникновения конфликтных ситуаций между Израилем и Турцией на территории Сирии.

Следует напомнить, что израильская боевая авиация уже на следующий день после объявления 8 декабря 2024 года о свержении правительства Башара Асада приступила к нанесению ударов по уцелевшим сирийским военным объектам. В результате к концу года были уничтожены практически все радиолокационные станции и ракетные пусковые установки ПВО страны, большинство хранилищ ракетно-артиллерийских боеприпасов, выведены из строя почти все предприятия по производству и ремонту оружия и военной техники, военные научные центры. Нанесен непоправимый ущерб сирийским военно-морским силам и инфраструктурным объектам морских баз в портах Латакия и Тартус.

Надо признать, что в этот период турки и новые власти в Дамаске особо не возмущались агрессивными действиями израильтян. Даже на то, что подразделения армии еврейского государства с нарушением резолюции Совета Безопасности ООН самовольно вошли в нейтральную (буферную) зону разъединения на оккупированных сирийских Голанских высотах. Более того, израильтяне несколько раз безнаказанно провели рейды групп войск специального назначения в глубину территории провинции Эль-Кунейтра.

Напряженность между Анкарой и Тель-Авивом возникла после того, как турецкое военно-политическое руководство в начале марта заявило о намерении использования военных аэродромов в населенном пункте Тадмор (в непосредственной близости к Пальмире) на юге и Т-4 (Тифор) в центральной провинции Хомс. Еще до обнародования данной информации израильтяне нанесли серию ракетных ударов по объектам инфраструктуры этих баз, в том числе по взлетно-посадочным полосам, радиолокационным станциям, пунктам управления полетами и техническим помещениям.

Именно эти действия стали причиной раздражения Анкары и последовавшей затем негативной риторики в адрес Израиля. Впоследствии официальный Дамаск попытался инициировать осуждение своего южного соседа в ООН, однако из этого ничего не получилось из-за пока не признанного международным сообществом нового правительства Сирии. С резким осуждением израильских властей выступила Россия, позицию которой поддержали арабские страны.

На переговорах в Баку турецкая сторона пыталась убедить израильтян в том, что две военно-воздушные базы будут использованы в качестве учебных центров для подготовки сирийских военных, специализирующихся для ведения контртеррористических боевых действий. И якобы данные военные объекты не будут представлять угрозы безопасности Израилю и, наоборот, станут своеобразными базами для проведения рейдов как против про-иранских боевиков, так и против начавших проявлять активность отрядов Исламского государства (ИГИЛ, запрещенная в России международная мусульманская террористическая группировка).

Участники встречи обменялись позициями, но пока остались при своих интересах: Тель-Авив считает, что «новой» Сирии никто не угрожает, и она не должна иметь собственной армии с наступательными видами вооружений. Данную точку зрения неоднократно высказывал Биньямин Нетаньяху, и она поддерживается большинством военных и населения Израиля.

Анкара, по данным израильских спецслужб, готовит проект соглашения с Дамаском о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, в котором будут предусмотрены обязательства по воссозданию регулярной сирийской армии, а также совместной защите национальной безопасности. По оценкам Тель-Авива, такой договор угрожает интересам еврейского государства.

В Баку достигнута договоренность о продолжении двусторонних консультаций. Вместе с тем с большой степенью уверенности можно предполагать, что Израиль будет делать все для того, чтобы не допустить наличия крупных сирийских сил на юге Арабской Республики и будет категорически против воссоздания военных баз Тадмор и Тифор для использования их Турцией.

Ожидать, что из-за этого между Турцией и Израилем вероятен военный конфликт, будет ошибкой: стороны не заинтересованы в нем. Да и США не допустят его возникновения. Реджеп Эрдоган отчетливо понимает, что его страна по всем экономическим и другим показателям сейчас не готова к открытому военному противостоянию с еврейским государством, тогда как в Израиле есть все возможности для охлаждения до нуля горячих настроений турок. Даже без использования военного давления, а лишь путем активизации деятельности израильских спецслужб.

Можно не сомневаться, что турецко-израильские разногласия будут урегулированы. А вот Сирия постепенно превращается в арену борьбы соседних государств с угрозой утери суверенитета и все большей трансформации в «лоскутное одеяло».