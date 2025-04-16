Политолог Журавлев: Для США важен фактор России на Дальнем Востоке

США отказались поддержать заявление стран—участниц «семерки» (G7) с осуждением российских ударов по украинскому городу Сумы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, американцы объясняют свой отказ участием в переговорах с Кремлем.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что «США притормозили линию на дискредитацию России потому, что им предстоит с Россией договариваться. И сложно договориться с человеком, который тебя поливает дерьмом. США слишком важен фактор России на Дальнем Востоке, чтобы размениваться на такие резолюции».

По словам эксперта, «что касается того, поможет ли такая позиция США переговорам как с Москвой, так и с Киевом, то, насколько я понимаю, одновременно получить позитивные результаты и в Москве, и в Киеве невозможно. Поэтому они, похоже, выбрали приоритетом все-таки Россию, но они делают шаг вперед, а потом два назад. То есть они будут с Россией договариваться, а украинцев ставить в известность. Поэтому с этой точки зрения позиция администрации США объяснима и ожидаема».