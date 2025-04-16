Трамп продлил запрет на прием в портах США судов из России

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Президент США Дональд Трамп продлил на год запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под флагом РФ. Об этом сказано в размещенном в Федеральном реестре США документе Белого дома.

"Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении РФ и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах США", - следует из текста.

Согласно документу, "политика и действия правительства РФ продолжают создавать для США чрезвычайную ситуацию национального масштаба ввиду причинения ущерба международным отношениям или создания такой угрозы".

Соответствующий запрет был установлен предыдущим главой вашингтонской администрации Джо Байденом 21 апреля 2022 года.