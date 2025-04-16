Политолог Суздальцев: Запад использует Украину как наемника против России

Глава евродипломатии Кая Каллас решила отказаться от идеи создания фонда поддержки Украины размером €40 млрд, сообщает испанская газета Publico. Министры иностранных дел всех стран—членов ЕС ожидают снижения военной помощи.

Доцент Департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что «есть такое мнение, что ЕС не против помогать Украине, как помогали все эти четыре года, но дело в том, что эта помощь будет не эффективна, если не будет поддержки американской стороны. То, что может поставить Европа в сфере военной технике не очень успешно проявило себя на поле боя. Это проблема. А вопрос авиации, спутниковой технологий, разведки и еще масса других вопросов – все это решается Вашингтоном, американской стороной. И если Америка выходит из игры, то поддержка Европой бессмысленна. Хотя она и сохранится в каком-то объеме, но не в том, какой был в разгар этого конфликта в 2022-м 2023 годах. С другой стороны, есть проблемы внутри стран ЕС. Там почти везде существует оппозиция политики поддержки Украины, и иногда она приобретает острый характер, как в Словакии, Венгрии. Там четкая позиция, что это война спровоцирована и опасна для Европы. Кроме того, есть АДГ в Германии, позиция премьер-министра Италии, и все эти политические силы показывают, что внутри стран ЕС нет стопроцентной поддержки Украины. Так что такая поддержка естественным путем будет снижаться. Кая Каллас прекрасно понимает, что то, что она предлагает, отвечает ее интересам, интересам верхушки ЕС, но ясно, что этот проект будет провальный, и она не хочет иметь с ним дело, чтобы не возникло впечатление, что она предлагает неэффективные пропагандистские решения. Поэтому она от него отказалась».

По словам эксперта, «Киеву многое прощается, и получается, что это война, которую развязал Запад и прежде всего ЕС, а Киев - просто наемник. А как любой наемник, который берет на себя такие судьбоносные решения, он наглеет, и их претензии растут ежедневно. В принципе то, что сейчас делает Киев, это старая мечта украинской элиты – ничего не делать, получать деньги ЕС и жить как в Европе. Но все это сейчас оплачивается кровью, что Киев не очень устраивает, поэтому Киев все силы сейчас бросает на то, чтобы на территории Украины появились оккупанты, так называемые миротворческие силы, и ряд стран вроде согласились, но пока этот вопрос подвисает».