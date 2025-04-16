Подрядчик приступил к работам по утилизации носовой части "Волгонефти-239"

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Подрядная организация, с которой судовладелец танкера "Волгонефть-239" заключил контракт на извлечение и утилизацию затонувшей носовой части судна, начала работы, их стоимость составит более 240 млн рублей и оплачивается за счет собственных средств владельца танкера. Об этом со ссылкой на ЗАО "Волгатранснефть" сообщает ТАСС.

"В настоящее время выполняются мероприятия по комплексному водолазному обследованию носовой части танкера "Волгонефть-239", в частности, к месту оказания услуг прибыли технические специалисты и водолазы, зафрахтованы суда, доставлено необходимое водолазное оборудование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо непосредственного начала проведения работ в районе чрезвычайной ситуации параллельно осуществляется разработка технической документации по удалению затонувшей части судна.

По данным компании, грузовые танки на затонувшей носовой части "Волгонефти-239" герметично закрыты, что позволит использовать технологию откачки нефтепродуктов из-под воды перед утилизацией с гарантией соблюдения экологических норм без применения технологии саркофага. Это сэкономит многие миллиарды рублей госсредств и в значительно более короткие сроки, не выходящие за пределы текущего года.