Путин считает экспедиции на Марс грандиозной задачей

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Для покорения дальнего космоса ученым предстоит решить три важных задачи. В их числе проблема длительного пребывания человека в космосе, поиск новых способов передачи данных и обеспечение энергетикой объектов на Марсе. Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении со студентами, передает ТАСС.

"Сегодня полет на Марс кажется очень сложным к реализации. Первое, что нужно решить, - это проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе и не просто в ближнем космосе, а в дальнем космосе, поскольку разный объем и степень, мощность излучения", - указал он.

Вторая задача, которую нужно решить, - это вопрос с новыми способами передачи информации, отметил глава госудасртва, добавив, что "это очень важно".

"Третье - это обеспечить энергетикой будущие объекты, в том числе те, которые человечество планирует реализовать применительно к Марсу. Но в целом, безусловно, это грандиозная, интересная задача. Она, уверен, будет собирать все больше и больше сторонников", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что у России есть планы, касающиеся изучения дальнего космоса, Луны и Марса. Россия была первой страной, совершившей посадку на планету, где было "400-500 градусов по Цельсию", констатировал российский лидер.

"Но это было сделано и кажется невероятным, но тем не менее многие проекты реализуются. Я думаю, что и этот в конце концов реализуется", - заключил он.