Sky: США выводят спецподразделения с военной базы в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии

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Командование вооруженными силами США в Сирии приступило к выводу спецподразделений, дислоцированных на военной базе в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом информировал телеканал Sky News Arabia.

Сообщается, что колонна с американскими военнослужащими направилась с объекта, размещенного на востоке арабской республики, в Иракский Курдистан, где расположена крупная база США.

В Сирии в 2015-2018 годах были созданы в подконтрольных курдам регионах 9 американских военных баз и три аванпоста. Они находятся в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, а также пограничном с Ираком и Иорданией районе Эт-Танф. На них были размещены 2,2 тыс. американских военных, которые оказывали содействие курдским формированиям "Силы демократической Сирии" (СДС).

База в Конико была основана в 2017 году в 23 км к северо-западу от района Эт-Танф.

10 марта в Дамаске президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и военный руководитель СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответсвии с которым курдские бойцы войдут в состав правительственных ВС.