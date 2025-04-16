Глава МАГАТЭ полагает, что Иран близок к созданию ядерного оружия

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси полагает, что Иран близок к созданию собственного ядерного оружия.

"Хотя у Ирана достаточно материала для создания нескольких бомб, ядерного оружия у него пока нет. Это как пазл: у них есть элементы, и однажды они могли бы собрать их вместе. Для этого еще нужно какое-то время, но они уже от этого недалеки", - отметил он в интервью газете Le Monde.

Гросси указал, что за последние четыре года, согласно оценкам агентства, Иран "набирает обороты в этой области".

Что касается консультаций между США и Ираном по поводу ядерной программы Тегерана, он подчеркнул, что любые договоренности будут лишены смысла "без системы независимой проверки и мониторинга, которую может обеспечить только МАГАТЭ".

В понедельник замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщил о том, что Гросси прибудет в Тегеран вечером 16 апреля, в иранской столице у него намечены встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.

12 апреля в Омане прошли переговоры представителей Тегерана и Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ожидается, что второй раунд переговоров состоится также в Омане 19 апреля.