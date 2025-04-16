Путин: проекты в космосе стоят дорого, но они жизненно важны для России

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Космические проекты требуют существенных затрат, но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической деятельности.

"Любые космические проекты, как правило, сложные и требующие значительных финансовых вложений. Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране, если мы таковой хотим оставаться и в таком статусе развиваться дальше", - подчеркнул он.

По словам главы государства, что важно "определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы". "Поскольку от того, что мы в ближайшие годы сделаем в космической сфере, зависит наше развитие на десятилетия вперед", - заключил российский лидер.