Илон Маск называет своих детей "легионом"

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Курирующий работу ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск называет своих детей "легионом". Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, миллиардер стремится достичь уровня "легиона" по аналогии с временами Римской республики и Римской империи. Он желает, чтобы на Земле было больше людей с высоким уровнем интеллекта на фоне существующих угроз цивилизации ввиду сокращения населения.

По данным издания, у Маска не менее 14 детей от четырех женщин. Вместе с тем несколько источников газеты утверждают, что у предпринимателя на самом деле намного больше детей.

Кроме того, в материале указывается, что Маск ищет потенциальных матерей для своих детей в соцсети X.