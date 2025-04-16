Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 350 за тройскую унцию.

По состоянию на 21:22 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 1,7% и торговалась на уровне $3 353,7 за тройскую унцию. К 21:27 мск цена драгметалла ускорила рост и находилась на отметке в $3 354,1 за унцию (плюс 1,71%), свидетельствуют данные площадки.