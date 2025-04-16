Президент РФ видит большие возможности для применения ядерных энергоустановок в космосе

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Лидерство России в сфере применения ядерных энергетических установок в космосе необходимо наращивать. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической деятельности.

"Созданные еще советскими учеными ядерные энергетические установки уже эксплуатировались на орбите. И на нынешнем этапе с учетом современных материалов, новых технологий, для реализации таких сложных проектов открываются качественно иные, принципиально новые, широкие возможности. Безусловное лидерство России в этой сфере необходимо наращивать и дальше", - отметил он.

Глава государства также заявил, что в рамках нового нацпроекта по космосу важно обеспечить качественное развитие в области ядерной космической энергетики.

"Речь идет о создании электрореактивных двигателей, других систем, необходимых для автономной работы в различных космических объектах. По этой тематике в практической плоскости активно работают все ведущие космические державы", - подчеркнул он.