ЮНИСЕФ: за 10 лет в Средиземном море погибли около 3,5 тыс. детей-мигрантов

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За последнее десятилетие около 3,5 тыс. детей-мигрантов погибли или пропали без вести, пытаясь добраться по Средиземному морю в Италию из Северной Африки. Соответствующие данные приводит информационная служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Reliefweb, ссылаясь на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Отмечается, что многие из детей-мигрантов, пытающихся пересечь Средиземное море, "бегут от войны, насилия и нищеты" в поисках безопасности. "За последние 10 лет порядка 3,5 тыс. детей погибли или пропали без вести, пытаясь преодолеть миграционный маршрут по Средиземноморью в Италию", - следует из сообщения. Примерно 7 из 10 детей отправляются в путь без родителей или законных опекунов. При этом более половины несовершеннолетних мигрантов подвергаются физическому насилию.

В ЮНИСЕФ также обратили внимание, что не менее 20 803 человек погибли или исчезли в центральной части Средиземного моря за последние 10 лет. "Многие кораблекрушения на этом опасном пути миграции из Северной Африки не оставляют выживших или остаются незарегистрированными, что делает практически невозможным проверку подлинного числа погибших или пропавших без вести людей", - указали в Детском фонде ООН.