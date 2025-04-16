Вучич заявил о колоссальном давлении из-за намерения посетить Москву 9 мая

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Президент Сербии Александар Вучич подтвердил свое намерение посетить Москву 9 мая, при этом отметил, что из-за оказываемого на него давления может "рухнуть небо".

"Такое ощущение, что небо вот-вот обрушится мне на голову от давления из-за поездки в Москву, хотя я никого не обманывал. Еще восемь месяцев назад я публично объявил о планах поехать в Москву, ведь уже значительно больше трех лет, с ноября 2021 года, я официально не встречался с президентом России, в отличие от многих европейских лидеров", - сказал он, выступая с обращением к нации.

"Сербия внесла значительный вклад в борьбу с фашизмом, чем мы гордимся, в отличие от многих стран, которые пытаются переписать историю на глобальном, континентальном, региональном и даже местном уровнях. Именно это было главной причиной, по которой я принял приглашение", - подчеркнул Вучич.

Он также заявил о необходимости провести переговоры с "российскими друзьями по поводу дальнейшего газового соглашения" и "по многим другим важным вопросам". "Поэтому я не знаю, что решат другие и какими будут санкции, сможет ли армия выдержать это давление или нет. Что касается меня, я не изменил свое решение - готов, чтобы небо упало мне на голову", - отметил сербский лидер.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель требует от стран - кандидатов на вступление в сообщество отказаться от поездок в Москву 9 Мая. Вместе с тем она призвала как можно больше европейских лидеров посетить в этот день Киев.