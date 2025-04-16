Путин анонсировал скорое утверждение нового национального проекта по космосу

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Президент России Владимир Путин анонсировал скорое утверждение нового национального проекта в космической сфере. С соответствующим заявлением он выступил в ходе совещания по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

"В марте на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Владимировичем Бакановым мы условились, что новый национальный проект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его полное финансирование", - указал глава государства.

По его словам, новый нацпроект "призван охватить все важнейшие для России направления: от создания собственных многоспутниковых группировок различного назначения и национальной орбитальной станции до программ изучения дальнего космоса".

В целом космический нацпроект должен стать одним из сквозных, интегральных для всех национальных проектов технологического лидерства, пояснил Путин.

Этот нацпроект призван форсировать практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передачу информации с применением квантовых, фотонных технологий, развитие робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий, создание и развертывание беспилотных систем, уточнил российский лидер.