Time опубликовал список 100 влиятельных людей 2025 года

© AP Photo/ Susan Walsh/ТАСС

Американский журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей 2025 года, в него включены президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Аргентины Хавьер Милей и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц.

Указанные политики фигурируют в категории "лидеры". Туда же журнал внес среди прочих вице-президента США Джей Ди Вэнса, президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, Илона Маска, возглавляющего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), главу американского Минторга Говарда Латника, гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди - младшего и президента Мексики Клаудию Шейнбаум.

Вместе с тем в категорию "титаны" вошли в том числе американский комик и телеведущий Джо Роган и гендиректор Meta (признана в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена) Марк Цукерберг.

В список влиятельных артистов издание решило добавить певца Эда Ширана, актрис Скарлетт Йоханссон и Кристен Белл, актера и продюсера Адама Скотта.

Time обращает внимание, что впервые с президентства Барака Обамы в список включены сразу шесть представителей американской администрации. При этом самым молодым представителем в списке стал 22-летний французский пловец Леон Маршан, а самым возрастным - 84-летний глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус.

Представителей России журнал в свой список не включил.