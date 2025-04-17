Додик не боится санкций ЕС из-за визита в Москву 9 мая

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Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что не боится европейских санкций из-за визита в Москву на 9 Мая по приглашению главы российского государства Владимира Путина.

"Я хочу быть там в это время и поеду", - сказал он Радио и телевидению Республики Сербской. Додик отметил, что он не боится рестрикций со стороны ЕС, так как в ходе визита в Россию он встретится с "одним из важнейших мировых лидеров". Он также назвал "большой честью" приглашение на празднование 80-летия Победы.

Додик подчеркнул важность чтить даты, связанные с антифашистской борьбой в Европе во время Второй мировой войны. Это необходимо ради будущего континента, добавил он.

Некоторое время назад глава дипслужбы ЕС Кая Каллас объявила, что Брюссель требует от стран - кандидатов на вступление в сообщество отказаться от поездок в Москву на 9 Мая. Вместе с тем она призвала как можно больше европейских лидеров посетить в этот день Киев.

Босния и Герцеговина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе в конце 2022 года.