Мезенцев назначен полпредом президента в Конституционном суде

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде. С 1991 по 1996 год занимал пост председателя комитета по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга, после стал зампредом Государственного комитета РФ по печати. Мезенцев дважды был членом Совфеда: с 2002 по 2009 год и с 2015 по 2019 год, также в 2004-2009 годах был зампредом СФ, а в 2017-2019 годах - председателем комитета верхней палаты парламента по экономической политике. С 2009 по 2012 возглавлял Иркутскую область.

В 2013-2015 годах Мезенцев занимал должность генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В апреле 2019 года он был назначен послом России в Белоруссии, а в марте 2021 года стал госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии, сменив на этом посту Григория Рапоту.