NBC: смерть Мишель Трахтенберг наступила из-за осложнений на фоне диабета

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Известная по сериалу "Сплетница" американская актриса Мишель Трахтенберг умерла из-за осложнений на фоне диабета. Об этом информировал телеканал NBC News, ссылаясь на Управление судебно-медицинской экспертизы города Нью-Йорка.

Ранее причина смерти актрисы не была установлена из-за отказа родных проводить вскрытие. Вместе с тем, по информации портала Deadline, семья Трахтенберг просила не разглашать подробности ее ухода из жизни.

Мишель Трахтенберг была обнаружена мертвой 26 февраля в ее апартаментах в Нью-Йорке. Ранее 39-летняя актриса перенесла операцию по пересадке печени.