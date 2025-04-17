Запад перекладывает ответственность за поражения ВСУ на Зеленского

Марина Харькова, журналист, Донецк

США и Великобритания синхронно обвинили Киев во всех военных провалах. Американская NY Times и британская Times с разницей в две недели опубликовали материалы о неудавшемся украинском контрнаступлении и раскрыли все подробности участия американцев и британцев в военном планировании украинских операций.



Как сообщили американские расследователи, США не только поставляли Киеву вооружение, но и предоставляли разведданные, координировали ракетные удары. Управление войной со стороны Киева велось на американской базе в немецком Висбадене. Этим занимался генерал Донахью, сейчас возглавляющий Командование Армии США в Европе и Африке, потом его сменил генерал Агуто. NYT приписывает успехи ВСУ до контрнаступления 2023 руководству Донахью, которого поддерживали тогдашние министр обороны Остин, главнокомандующий НАТО в Европе генерал Каволи и начальник объединенных штабов армии США Милли. Также газета The New York Times известила, что Пентагон плотно координировал атаки на Крым, удары HIMARS по российским тылам. Контрнаступление должно было стать переломным моментом в войне. В коалиции считали, что это сражение станет последним для Украины, и Россия будет вынуждена пойти на мир. Однако у украинцев возникли проблемы. Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин и его американские коллеги утверждали, что Украина должна придерживаться стратегии «заставить голодать, растягивать и бить». Элемент «голодать» относился к атакам на логистические узлы с целью ограничения российских поставок, а «растягивать» — к зондированию и отвлекающим маневрам на нескольких осях фронта.

Украинцы должны были сосредоточить силы и огневую мощь в одной точке контакта с наибольшими шансами на прорыв, советовали британские и американские военные руководители. Но Зеленского убедил генерал Сырский использовать стратегию создания хаоса на севере и максимального давления на юго-востоке. Вместо того, чтобы перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом, украинцы разделили свои силы. Прорыв не состоялся. Это разочаровало американцев, как и тот факт, что ВСУ двигались медленнее, чем требовали США. Украинцы заявили, что генерал Валерий Залужный отчаянно пытался справиться с кризисом морального духа в войсках. Американцы недоумевали и требовали от украинцев «двигаться гораздо быстрее». Именно тогда отношения между украинцами и американцами достигли дна.

В британской версии событий Киев от поражения спас тогдашний министр обороны Британии Уоллес и ряд генералов. Британские военные были плотно вовлечены в конфликт на Украине. Их влияние было настолько сильно, что одно из направлений украинского контрнаступления 2023 года назвали «осью Уоллеса» — в честь министра обороны Британии Бена Уоллеса. Именно британские военные обучали ВСУ использовать противотанковые комплексы NLAW, помогали украинцам оснащать самолеты крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow и управлять ими. Британцы принимали активное участие в планировании боевых операций. Для конспирации они даже не надевали военную форму, а генерал Джон Уокер, «мозговой центр» британской стратегии, посетил Киев в розовых брюках.

При этом американцы и британцы дружно обвиняют в военных провалах самих украинцев, которые не стали следовать их советам, рассредоточили свои силы и перемололи значительную их часть под Бахмутом. Как пишет NYТ, согласованный с США план заключался именно в концентрации всех сил в Запорожье, но украинцы сменили тактику, не известив об этом базу в Висбадене. Американские и британские генералы были разочарованы.



В 2024 году ни США, ни Британия уже не испытывали оптимизма по поводу перспектив ВСУ. А когда Залужный представил американцам очередной военный план по исполнению хотелок Зеленского с просьбой предоставить ВСУ 5 миллионов снарядов и 1 миллион дронов, генерал Каволи от удивления даже перешел на русский язык и спросил у Залужного: «Откуда?».



В обеих статьях отмечается, что благодаря войне США и Британия получили бесценный опыт и смогли обкатать на Украине новые технологии, идеи и вооружения. Статья NYТ выводит заслуги военных США на первое место. The Times, наоборот, превозносит успехи британского военного командования. Единодушны оба издания в одном – украинцы сами виноваты и в прошлых, и в будущих поражениях на поле боя.

Все эти откровения и обвинения украинцев посыпались из-за того, что «в союзниках уже согласья нет», в странах коалиции углубляется раздрай из-за дальнейшей поддержки киевского режима. Недавно глава Белого дома Дональд Трамп на брифинге впервые обвинил именно Зеленского в развязывании военного конфликта на Украине. По его словам, Зеленский и Байден проделали «ужасную работу», которая привела к нынешнему положению. Кроме этого, Трамп указал, что, когда начинают войну, необходимо знать, возможно ли её выиграть. «Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны быть уверены, что можете ее выиграть. Нельзя начинать войну против того, кто в 20 раз больше тебя, а потом надеяться, что тебе дадут ракеты», - заявил он.

Украину без помощи США ожидают очень большие потери, такие, о которых даже думать не хочется. Это был вынужден признать опальный для нынешней американской власти Владимир Зеленский. В недавнем интервью CBS News он дал понять, что сомневается, что США остаются стратегическим партнером Украины. Отвечая на вопрос, продолжают ли США поддерживать Украину, Зеленский сделал затяжную многозначительную паузу, отметив, что хотел бы быстро назвать Вашингтон стратегическим партнером, но «пауза - это сомнение». Зеленский добавил, что и в Европе все боятся, что США могут отвернуться. На вопрос, что будет делать Украина, если США всё-таки отвернутся, Зеленский ответил, что не хочет об этом даже думать: «Без США мы понесем большие потери - человеческие и территориальные».

Тревожные звоночки для режима Зеленского впервые прозвучали и из Европы. Венецианская комиссия Совета Европы вынесла вердикт, что каждый гражданин Украины имеет законное право отказаться от участия в боевых действиях. Это юридически обоснованная позиция, которую Украина обязана учитывать, как подписавшая и ратифицировавшая международные правовые нормативы.

Теперь у насильственно мобилизованных украинцев появилось право не только подать индивидуальную жалобу в ЕСПЧ и ООН, но и выиграть дело в международных инстанциях. Только за март 2025 года в офис украинского омбудсмена Дмитрия Лубенца поступило 8500 обращений по поводу насильственной мобилизации. Сам омбудсмен вынужден был признать, что в 2025 году украинские военкомы чаще, чем раньше нарушали права человека в ходе мобилизации, применяя оружие и спецсредства, избивая и издеваясь над людьми. Даже если несколько тысяч украинцев смогут подать жалобы на нарушение своих прав в ходе мобилизации, международные инстанции будут ими завалены. По мнению украинских адвокатов, количество незаконных призывов составляет 12-15 тысяч случаев в месяц.

Чтобы не допустить массовых жалоб и обращений, киевский режим спешно подстраховался от решений Венецианской комиссии. Верховный суд Украины утвердил вердикт, что мобилизация, проведённая с нарушениями, не является основанием для увольнения со службы в ВСУ. Более того, сейчас руководство Украины пытается внедрить на Украине прецедентное право. То есть, если Верховный суд принял решение, что незаконная мобилизация не освобождает от службы в армии, то все остальные суды будут обязаны принимать такие же решения по искам. Никакие апелляции или обращения в иные судебные инстанции действия не помогут.

Тем не менее, вынесенное решение Венецианской комиссии позволит части украинцев ссылаться на него и подавать иски. Это тоже скажется на устойчивости режима Зеленского, от которого устали все – и на Западе, и внутри Украины. Ненависть и недовольство в отношении украинской власти растёт, проявляясь и в поджоге машин военкомов, и в участившихся нападениях на них. Международные правовые инстанции на украинский беспредел в отношении нарушений базовых прав человека уже начали собирать доказательства, медленно, неохотно, но реагировать на происходящие репрессии – как в отношении политзаключенных, так и гонения на каноническое православие. Теперь очередь дошла и до насильно мобилизованных. Это ломает планы Зеленского и показывает, что ни американского, ни европейского единства в поддержке нынешней украинской власти и ее действий больше не существует. Эта поддержка рушится постепенно, но неотвратимо.

Примечательно, что решение Венецианской комиссии совпало по времени с радикальными высказываниями националистов и сотрудников ТЦК, которые требуют от украинцев беспрекословного повиновения военкомам и настаивают на повальной мобилизации всех — от юношей до женщин. Так на днях замначальника Центра рекрутинга Сил территориальной обороны заявил, что служить на Украине должен каждый. Он заявил, что любой украинец сам может выбрать подразделение для штурма, но если насильно мобилизованные сами не найдут, где им служить, за них это сделают ТЦК и отправят в штурмовые батальоны, которые называют «трёхчасовыми» - именно столько времени там отведено новобранцам.

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