Что сулит новая инициатива Израиля палестинцам?

Юрий Веселов, военный обозреватель

Израильское предложение было передано палестинской делегации в Каире 13 апреля через египетских посредников, а уже на следующий день высокопоставленный чиновник в руководстве ХАМАС обнародовал его.

Тель-Авив согласился на 45-дневное прекращение огня в обмен на освобождение в первую неделю 10 живых израильских заложников. В качестве ответной меры израильтяне выпустят из тюрем 1231 палестинского заключенного и позволят приступить к поставкам в сектор гуманитарной помощи, который находится в полной блокаде со 2 марта 2025 года.

По словам палестинского чиновника, предложение предусматривает освобождение в качестве жеста доброй воли Идана Александра – израильтянина с гражданством США. На второй день перемирия предусматривается освободить еще 5 заложников в обмен на 66 палестинцев пожизненного заключения и 611 задержанных в секторе Газа.

В третий день первой недели предлагается начать переговоры о разоружении ХАМАС в обмен на постоянное прекращение огня.

В ходе второй недели предусматривается освобождение 4 израильтян в обмен на возвращение приговоренных к пожизненному заключению 54 палестинских боевиков и 500 арестованных мирных граждан, арестованных после начала войны в 2023 году.

По сообщению израильской радиовещательной корпорации «Kan II», на двадцатый день перемирия предусматривается передача 16 тел погибших израильтян.

Член политбюро ХАМАС, участвовавший в переговорах в Каире, заявил AFP 15 апреля о том, что палестинская группировка, «по всей видимости», предоставит свой ответ в течение ближайших двух суток. Вместе с тем он подчеркнул, что палестинцы «готовы хоть сейчас» освободить всех без исключения заложников и передать тела погибших «после полного вывода израильской армии из сектора Газа» и заключении соглашения о постоянном прекращении огня. При этом он заявил о категорическом отказе от разоружения и «обсуждении данного вопроса на переговорах».

В Израиле пока не комментируют новую инициативу.

В свою очередь, руководство ХАМАС настроено жестко придерживаться выполнения своих условий, которые сводятся к первоочередному выводу оккупационных сил с территории Газы и оправданному недоверию всех обещаний Тель-Авива. Палестинцы понимают, что пока израильские заложники находятся в плену, израильское руководство вынуждено ограничивать свои военные действия под непрекращающемся давлением родственников захваченных.

Позицию ХАМАС в данном вопросе негласно поддерживают практически все лидеры арабских государств.