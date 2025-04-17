Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 17 апреля отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня к рублю перешел к снижению после роста в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,11%, до 2 858,77 пункта, индекс РТС также опускался на 0,11%, до 1 090,43 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Московской биржи демонстрировал рост на 1,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,283 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 853,62 пункта (-0,29%), индекс РТС составлял 1 088,46 пункта (-0,29%). Вместе с тем курс юаня перешел к снижению и составлял 11,22 рубля (-4,55 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.