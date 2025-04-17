Арабист Долгов: вывод войск США из Сирии не изменить ситуацию в стране

Министерство обороны США не подтвердило и не опровергло данные о начале сокращения численности американского военного контингента в Сирии.

"Министерство обороны на регулярной основе перераспределяет силы, исходя из оперативных потребностей и непредвиденных обстоятельств. Эти передвижения демонстрируют гибкость обороной стратегии США по всему миру и наличие у США возможности в короткие сроки развернуть силы для реагирования на меняющиеся угрозы в сфере безопасности", - заявил представитель Пентагона в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать сведения о начале вывода американских сил, дислоцированных на военной базе в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

Представитель Пентагона подчеркнул, что не может ничего добавить на этот счет из соображений "оперативной безопасности". В Белом доме и Госдепартаменте на запрос ТАСС не ответили.

Как информировал телеканал Sky News Arabia, командование ВС США в Сирии начало вывод спецподразделений в провинции Дейр-эз-Зор. По его информации, колонна с американскими военнослужащими направилась с объекта, размещенного на востоке арабской республики, в Иракский Курдистан, где находится крупная база США. Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что США в ближайшие недели сократят размер своего контингента в Сирии примерно с 2 тыс. военнослужащих до 1 тыс.

В Сирии в 2015-2018 годах были созданы в подконтрольных курдам регионах 9 американских военных баз и три аванпоста. Они расположены в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, а также пограничном с Ираком и Иорданией районе Эт-Танф. На них были размещены 2,2 тыс. американских военных, которые оказывали поддержку курдским формированиям "Силы демократической Сирии" (СДС). База в Конико была основана в 2017 году и находится в 23 км к северо-западу от района Эт-Танф.

Старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что «поступают сообщения, что США намерены вывести свои войска из Сирии. Но здесь надо вспомнить, что уже не раз США объявляли о таком своем намерении, но фактически весь этот вывод сводился к тому, что выводились какие-то не значительные и не боевые подразделения, а американский спецназ оставался. Поэтому к таким сообщениям надо критически отнестись и предполагать, что США выведут весь свой воинский контингент из Сирии, вряд ли это будет. Кроме того здесь еще возникает такой вопрос, ведь на тех территориях, которые оккупированы военными США, созданы были очаги поддержки тех сил в Сирии, которые не подчинялись Дамаску. Поэтому это анклавы, которые действовали против бывшего Правительства Асада. И сейчас это продолжает поддерживаться США. Поэтому вывод каких-то подразделений США не меняет ситуацию в Сирии. Насколько долго эти анклавы будут оставаться, это уже вопрос времени, но на мой взгляд, поддержка США этих анклавов будет продолжаться».

По словам эксперта, «есть и такой момент, что Израиль сейчас оккупирует значительную часть территории Сирии, и войска Израиля находятся в 20-ти км от Дамаска, и на территориях, оккупированных Израилем, создаются военные базы. А Израиль - стратегический союзник США, поэтому мне представляется, что даже какой-то вывод части военных подразделений США, не изменит ситуацию в Сирии. Присутствие Израиля - это важнейший момент, как и присутствие США. Поэтому Израиль заменит часть выведенных американских войск в Сирии и ситуация останется прежней».