Медведев: киевская клика обсудит в Париже число гробов для Европы

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Руководство киевского режима прибыло в Париж, чтобы обсудить возможный плачевный итог развертывания войск "коалиции желающих" на Украине. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

"По всей видимости, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск "коалиции желающих" на Украине", - указал политик.

Ранее "коалиция желающих" уже собиралась в Париже - такой саммит прошел 27 марта. В ходе мероприятия представители порядка 30 стран обсудили возможные гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта. Одной из центральных тем стало потенциальное размещение военного контингента на украинской территории. США воздержались от участия в этой встрече.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой, Москва не согласится на это ни при каких условиях.