Китаевед Тавровский: международная критика Китая противоречит интересам России

НА фоне торговой войны с США председатель КНР отправился в турне по странам Юго-Восточной Азии. Как считает президента США Дональд Трамп, вьетнамские и китайские власти в ходе визита якобы обсуждают, как навредить Соединенным Штатам. Его попросили прокомментировать государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Ханой, президент заявил: "Позвольте мне сказать вам следующее. Я не обвиняю Китай, я не обвиняю Вьетнам. Я видел сегодняшнюю встречу. Это замечательно. Прекрасная встреча. Встреча, похожая на попытку понять, как мы можем поставить в неудобное положение США".

Востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский тем не менее считает, что «что главная задача Си Цзиньпина - не организовывать совместное сопротивление тарифной политике Трампа, а ослабить воздействие этой политике Трампа на связи Китая с соседними государствами. Именно страны Юго-Восточной Азии, среди которых, Вьетнам, Лаос и Камбоджа, это главные торговые партнеры Китая. Потом Европа, и только потом уже США. Кроме того, эти визиты были запланированы задолго до начала тарифной войны, которую развязал Трамп, и это продолжение традиционной политики Китая в отношении сопредельных стран. Конечно, само собой в программу этих визитов будут включены и сегодняшние проблемы, проблемы тарифной войны. Но не надо рассматривать визиты Си Цзиньпина, как попытка сколотить какие-то блоки. Китай традиционно выступает против создания таких блоков и объединений стран, направленных против третьих стран».

Эксперт подчеркнул, что «Россия должна относиться к таким усилиям Пекина положительно. И Китай, и Вьетнам, и Лаос, и Камбоджа являются нашими друзьями. И чем крепче позиции Китая, тем крепче позиции России. А мы сейчас с Китаем находимся в состоянии двух фронтов, которые совместно отражают атаки противников. Поэтому любые выступления против Китая я расцениваю, как выступления против России, против наших национальных интересов. И такие попытки поставить под вопрос сейчас китайско-российские отношения - это как выстрел в спину солдату, идущему в атаку».