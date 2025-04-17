Песков: Россия и Катар намерены запустить крупные логистические проекты

© Сергей Булкин/ ТАСС

Россия видит перспективы для углубления сотрудничества с Катаром в сфере энергетики, промышленности и транспорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Катарскому информационному агентству.

Говоря о нынешнем визите эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Москву, он указал на "перспективные тенденции укрепления и расширения сотрудничества между двумя странами". Представитель Кремля выразил уверенность, что визит придаст дополнительный импульс развитию партнерских отношений России и Катара.

"У нас есть хорошие перспективы для расширения взаимовыгодного торгового сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство и промышленность. Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем удастся запустить крупные совместные логистические проекты и расширить сотрудничество в транспортной сфере в целом, так как между двумя странами уже создана прочная основа для инвестиций", - указал он.

Вместе с тем Песков упомянул успешное партнерство между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и катарским суверенным фондом Qatar Investment Authority (QIA). Он также подтвердил готовность России "к подписанию более значимых двусторонних документов".

Ранее в четверг эмир Катара прилетел с официальным визитом в Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.