Мишустин отметил важность передовых технологий в пассажирском судостроении

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Проекты по отечественному судостроению должны опираться на базу передовых технологий, бережно относящихся к окружающей среде. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором ООО "НПК Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным.

"Одним из главных направлений сегодня стало развитие отечественного судостроения, в том числе и пассажирского судостроения. И сейчас этот сегмент еще не заполнен. Есть ниша, которую частично занимают суда на подводных крыльях, и они играют важную роль в прибрежной жизни, в туристической индустрии. Но также особенно важно, чтобы такие проекты выстраивались на базе передовых технологий, бережливых к окружающей среде", - указал он.

Прежде всего, как отметил глава правительства, речь идет про электротранспорт, заправки и другую сопутствующую инфраструктуру. "Масштабировать это и создать систему воспроизводства таких судов с обслуживанием жизненного цикла. Это важно", - добавил он.

Мишустин также обратил внимание, что в ходе его недавнего выступления в Госдуме с ежегодным отчетом правительства предатель палаты Вячеслав Володин подробно интересовался программой развития пассажирского судостроения, ориентированной на то, чтобы связать города России, выйти на качественное обеспечение пассажиров и перевозки грузов.

Вместе с тем премьер указал на высокий процент локализации компании. "Вы сказали о 80% импортозамещения в целом. Это очень высокий процент. И особенно в станкостроении, в литье, в штамповке. Это все не может не радовать", - заключил он.