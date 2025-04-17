Генерал Шамарин получил семь лет колонии по делу о крупной взятке

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Московский гарнизонный военный суд вынес приговор в виде семи лет колонии в отношении бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ - замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщил его адвокат Владимир Шелупахин в беседе с ТАСС.

Он отметил, что путем сложения наказаний "Шамарину назначено семь лет колонии строгого режима, запрет госслужбы на семь лет, она также лишен воинского звания". Адвокат уточнил, что суд признал Шамарина виновным по одному эпизоду, назначив пять лет с лишением права на госслужбу на четыре года. По второму эпизоду - назначено шесть лет с лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет.

Адвокат осужденного Владимир Шелупахин заявил, что сторона защиты не намерена обжаловать приговор. Шамарин воспринял приговор спокойно.

Гособвинитель в ходе прений сторон просил суд приговорить Шамарина к 12 годам колонии и штрафу в 107 млн рублей.

Согласно решению суда, у Шамарина также будет конфисковано около 36 млн рублей, а арестованное имущество будет оставаться под арестом до вступления приговора в законную силу.

Шамарин признан виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его уголовное дело слушалось в особом порядке в связи с полным признанием вины подсудимым. Ранее стало известно, что обвиняемый подал прошение об уходе на СВО.