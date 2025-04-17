В России женщин-пенсионеров оказалось вдвое больше, чем мужчин

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В России женщин-пенсионеров в два раза больше, чем мужчин - 27,3 млн против 13,8 млн. Об этом со ссылкой на данные Социального фонда России отмечает ТАСС.

Так, в 2025 году в стране проживают 41,169 млн пенсионеров, из них 13,845 млн - мужчины и 27,324 млн - женщины.

Вместе с тем по данным на текущий год средний размер назначенного пенсионного обеспечения у мужчин составлял 23 028 рублей, а у женщин - 23 249 рублей.