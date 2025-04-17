Выборы в парламент Молдавии назначили на 28 сентября

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Парламент Молдавии установил дату проведения выборов в законодательный орган на 28 сентября. Такое постановление было принято голосами правящей Партии действия и солидарности в ходе заседания, трансляция которого велась парламентской пресс-службой.

"Проект постановления о назначении даты парламентских выборов одобрен 57 голосами", - объявил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов предложил назначить выборы в парламент на конец июля, однако инициатива не получила поддержки. Перед назначением даты выборов в парламенте выступила президент страны Майя Санду, которая отметила важность сохранения проевропейского курса.

Молдавия - парламентская республика, где кандидатура премьера и состав правительства должны получить утверждение законодателей. Выборы проводятся по единому избирательному округу.

В настоящее время законодательный орган контролируется прозападной Партией действия и солидарности, чья фракция включает 61 из 101 депутата. За ней идет фракция оппозиционного Блока коммунистов и социалистов из 29 депутатов.