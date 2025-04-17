Ван Дамм обратился к Путину с предложением выступить в качестве посла мира

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Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм предложил руководству РФ свои услуги в качестве посла мира. Видео с его обращением опубликовала в своем Telegram-канале украинская журналистка Диана Панченко.

"Мы хотим приехать в Россию. Мы попытаемся сделать все так, как вы этого хотите, чтобы мы стали послами мира. Было бы большой честью иметь такой статус", - сказал актер, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Ван Дамм также отметил, что намерен обсуждать с российским руководством "только мир, спорт и счастье".