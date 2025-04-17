Костин считает, что ключевая ставка сохранится на уровне 21%

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Банк России в ходе заседания директоров в предстоящую пятницу может сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Соответствующую точку зрения выразил глава ВТБ Андрей Костин при общении с журналистами.

"Я думаю, что на какое-то время ставка может задержаться на этом уровне, не двигаться", - сказал банкир, добавив при этом что лучше дождаться решения ЦБ РФ.