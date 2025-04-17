Потери ВСУ с начала боев на курском направлении составили до 74 780 военных

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий на курском направлении составили до 74 780 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 74 780 военнослужащих, 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2 277 боевых бронемашин, 2 734 автомобиля, 618 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО", - указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, противник потерял 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, 5 мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину, уточнили в МО РФ.