Президент РФ по-арабски поблагодарил эмира Катара за визит

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Президент России Владимир Путин поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за содержательный визит в Москву. Российский лидер в том числе выразил ему благодарность на арабском языке - словом "Шукран" (с араб. - "спасибо").

"Хочу поблагодарить ваше высочество за визит. Он был очень содержательным и, на мой взгляд, очень полезным для развития наших межгосударственных связей. Хочу поблагодарить всю вашу делегацию, поскольку была проделана объемная предварительная работа. Уверен, что все поставленные цели будут достигнуты. Спасибо", - сказал Путин по итогам церемонии подписания документов.

Вместе с тем он обратился к собеседнику по-арабски: "Шукран" .