Стоимость нефти Brent впервые с 7 апреля превысила $67 за баррель

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 7 апреля поднялась выше $67 за баррель.

По состоянию на 18:00 мск, стоимость нефти Brent выросла на 1,54% и торговалась на уровне $67,08 за баррель.

К 18:10 мск фьючерс на Brent незначительно замедлил рост и находился на отметке в $67,06 (+1,51%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июне 2025 года вырос на 0,89% и составлял $63,78 за баррель, свидетельствуют данные площадки.