Маск: у Британии еще есть надежда после определения понятия "женщина"

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Американский миллиардер Илон Маск с одобрением прокомментировал решение Верховного суда Великобритании о невозможности употребления терминов "женщина" и "пол" в отношении трансгендерных женщин.

"Наверное, у Британии еще есть надежда", - указал он в соцсети X в этой связи.

Верховный суд Великобритании в минувшую среду постановил, что понятие "женщина" и "пол" относятся исключительно к биологическому полу.