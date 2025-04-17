ЦИК Украины: выборы могут пройти через три месяца после завершения военных действий

© Степан Петренко/ ТАСС

Глава ЦИК Украины Олег Диденко считает, что на организацию выборов потребуется более трех месяцев после прекращения конфликта.

"Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам. Однако этот период не должен быть чрезмерно продолжительным, чтобы это не выглядело как попытка остаться у власти без достаточных на то оснований", - приводит его слова испанская газета El País.

По мнению главы ЦИК, после завершения боевых действий на организацию президентских выборов потребуется больше трех месяцев, при этом точных сроков он называть не стал.

Ранее Диденко уже заявлял о том, что власти планируют внести изменения в законодательство, чтобы отсрочить проведение выборов. В соответствии с действующим законом, парламентские и президентские выборы должны быть объявлены в течение месяца после отмены военного положения. Однако руководство страны намерено отодвинуть проведение выборов, связывая это с тем, что теперь на их подготовку потребуется больше времени.

В четверг Верховная рада проголосовала за продление военного положения на 90 дней до 6 августа.

Полномочия Владимира Зеленского на высшей государственной должности официально истекли 20 мая 2024 года. Как не раз обращал внимание президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов.