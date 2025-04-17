Премьер Канады не стал называть геноцидом происходящее в секторе Газа

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Премьер-министр и лидер правящей Либеральной партии Канады Марк Карни не стал называть происходящее в секторе Газа геноцидом.

"Обстановка в секторе Газа на Ближнем Востоке ужасна, но я никогда не использую это слово в политике, чтобы не политизировать ситуацию", - сказал он во время дебатов в преддверии досрочных парламентских выборов. Трансляцию вели местные каналы.

Квалифицировать ситуацию в Газе как геноцид, в частности, призывал в ходе дебатов лидер оппозиционной Новой демократической партии Джагмит Сингх.

Некоторое время назад палестинское радикальное движение ХАМАС обвинило Израиль в геноциде народа Палестины, сравнив его действия в секторе Газа с геноцидом 1994 года в Руанде, во время которого погибли от 0,5 до 1,1 млн человек.