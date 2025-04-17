Все лидеры стран СНГ будут присутствовать на торжествах в Москве 9 мая

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Все лидеры стран - участниц СНГ примут 9 мая участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом заявил генсек Содружества Сергей Лебедев, сообщает ТАСС.

"Я с радостью и удовлетворением хочу сообщить, что все главы государств СНГ 9 мая будут присутствовать на торжествах в Москве", - сказал он в ходе заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.