Владимир Путин принял в Москве эмира Катара

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Россию с официальным визитом 17 апреля посетил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. В Москве у него прошли переговоры с президентом Владимиром Путиным. В ходе консультаций лидеры двух стран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также ряд кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и за его пределами.

Открывая встречу, глава российского государства рассказал, что «через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно». По итогам переговоров стало известно, что Россия и Катар подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы на два млрд долларов. Привлечение средств будет сосредоточено на проектах в сфере технологий, здравоохранения, добычи минералов и других секторах.

Стоит отметить, что между Москвой и Дохой относительно небольшой товарооборот. По официальным данным, он не превышает 100 млн долларов. При этом значительная его часть приходится на экспорт российской сельхозпродукции в Эмират. Тем не менее, основу экономического сотрудничества между странами составляют катарские инвестиции, которые превышают 13 млрд долларов. В частности, «Суверенный фонд Катара» является одним из крупнейших акционеров «Роснефти» и владеет более чем 18% акций компании, а также имеет долю в ряде инфраструктурных проектов. Кроме того, Россия и Катар находятся среди стран – лидеров по поставкам на мировые рынки голубого топлива, между ними налажена координация действий по линии Форума стран экспортеров газа с целью формирования оптимальных цен. Наконец, Россия неоднократно выражала свою заинтересованность в присоединении ближневосточной страны к транспортному коридору «Север – Юг». В частности, катарская транспортная инфраструктура могла бы использоваться для транзита товаров в третьи страны.

Если же брать проблемные точки на Ближнем Востоке, то влияние Дохи на них трудно переоценить. Особенно это касается Сирии. Неслучайно российский президент в ходе переговоров с катарским эмиром заострил внимание на этой стране.

- Хотели бы вместе с вами обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе и гуманитарного характера. Проблем там очень много: и политических, и с точки зрения обеспечения безопасности, и чисто экономического характера, - указал Владимир Путин.

Действительно, после падения режима Башара Асада и прихода к власти Ахмеда аш-Шараа Дамаску приходится по-прежнему жить в условиях санкций, но при этом фактически с нуля создавать государственные институты и систему управления.

Не секрет также, что смена власти в Сирии позволила Турции серьезно укрепить свои позиции, поскольку она поддерживала боевиков в борьбе с прежним руководством. Но в новых условиях влияние Анкары быстро сошло бы на нет, если бы не финансовая подпитка Сирии извне. А учитывая прекрасные отношения турок с Катаром, именно Доха выступает для Дамаска одним из главных финансовых доноров. И именно от нее будет во многом зависеть положение вещей в Сирии.

В свою очередь, Россия неоднократно высказывалась, что также готова оказывать сирийцам гуманитарную помощь. Но у Москвы есть свои вполне приземленные интересы: это две военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Они позволяют не только сохранять российское военное присутствие в Восточном Средиземноморье, но и используются как транзитные точки для обеспечения нужд Москвы на фоне ее растущего влияния в Африке. Удастся сохранить эти базы или нет — окончательный ответ на этот вопрос пока не получен. А потому диалог по этой теме между лидерами России и Катара особенно важен.

В этой связи эмир Тамим бен Хамад рассказал Владимиру Путину, что новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа выразил настрой продолжить сотрудничество между Москвой и Дамаском.

Разумеется, в ходе прошедших в российской столице переговоров была затронута тема израильских ударов по сектору Газа. Как отметил, Владимир Путин, «Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. К сожалению, выдвинутые инициативы, в том числе и вами, не реализованы. Продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является безусловной трагедией сегодняшнего дня». По словам российского лидера, палестино-израильское урегулирование должно базироваться на решениях ООН и включать в себя создание двух полноценных государств.

Как известно, Катар, наряду с Египтом, играет активную посредническую роль между движением ХАМАС и Тель-Авивом. Тем не менее, добиться не то что палестино-израильского урегулирования, а хотя бы прочного режима прекращения огня в секторе Газа пока не удается. В марте после короткой передышки Израиль возобновил боевые действия в палестинском эксклаве.

Примечательно, что накануне переговоров с эмиром Катара Владимир Путин провел встречу с одним из освобожденных из плена ХАМАС заложником Александром Труфановым, у которого, помимо израильского, есть и российское гражданство, и его семьей. Как отметил в ходе беседы президент, «нужно выразить слова благодарности руководству, политическому крылу ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и совершили вот этот акт, гуманитарный акт, вас освободили».

Как бы то ни было, российская роль в урегулировании ситуации вокруг сектора Газа не столь велика, как у Катара. Тем не менее, Москва находится в постоянном контакте со всеми участниками конфликта и при необходимости может сыграть свою роль в его урегулировании.

По итогам переговоров можно сказать, что Россия и Катар нацелены на взаимовыгодное двустороннее сотрудничество и готовы обсуждать кризисные ситуации в третьих странах, даже если там сталкиваются их интересы. После встречи Тамим бен Хамад выразил надежду на визит Владимира Путина в Доху «в скором времени». Так что диалог на высшем уровне будет продолжен. К тому же, как известно, приезд российского президента в регион Персидского залива — это событие, которое практически всегда проходит по самому высшему разряду.