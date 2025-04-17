Экономист Колташов: США сохранят лицо, если примут российский план завершения украинского конфликта

Европейский Союз эмитирует мирный процесс уже не первый год. Они эмитировали его с Зеленским, без Зеленского, пытались привлекать третьи страны и т.п. При этом Россию привлекать к мирному процессу ЕС и не пытался. Это и дальше может продолжаться.

Однако, теперь уже понятно, что решать этот вопрос будут не европейцы. Решать будет Россия вместе с США. И это большая честь для американцев – то, что Россия с ними консультируется по этим вопросам и с ними пытается закончить эту историю.

Как она будет закончена – в Москве уже решили. США просто должны принять решение Москвы, и это позволит им сохранить лицо.

В Вашингтоне это пока, кажется, не понимают. Им все кажется, что они имеют дело с какими-то африканскими туземцами, которым достаточно показать стеклянные бусы, и они отдадут все, что угодно.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f40dc5c2fbbeb81d5144a225c8c3c90c/