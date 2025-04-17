Путин принял в Кремле главу МИД Ирана

© Kremlin.ru/ТАСС

Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня принял в Кремле находящегося с визитом в Москве главу МИД Ирана Аббаса Арагчи", - сказал он в беседе с журналистами.

Арагчи находится в Москве с визитом. В повестке его консультаций с российскими коллегами - "продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество и взаимодействие на международной арене". Кроме того, возможно обсуждение хода переговоров между Ираном и США в отношении ядерной программы Тегерана.

Некоторое время назад сам Арагчи отмечал, что намерен передать президенту РФ послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.