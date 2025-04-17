Американист Богуславская о возможности третьего срока президента Трампа

Возможен или нет третий срок президента Трампа? Абсолютно все эксперты едины во мнении, что такое может произойти только, если будут внесены поправки в Конституцию США.

Даже комбинация, при которой Вэнс становится президентом, а Трамп при нем вице-президентом, и Вэнс уступает Трампу свое место – все равно, требует внесения поправок в основной закон.

Конституционная реформа – дело невероятно сложное. Трампу едва ли удастся договорится с демократами. Демпартия США на такую сделку, скорее всего, не пойдет, поскольку понимает, насколько это опасно как раз для демократии.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат

политических наук, старший преподаватель кафедры американских

исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия

Богуславская.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/517df0e4bdaf0e094fc14d4b95d82446/