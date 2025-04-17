Дуров заверил, что Telegram всегда соблюдал законы Евросоюза

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Сооснователь Telegram Павел Дуров заверил, что его компания всегда соблюдала законы Европейского союза. Так предприниматель отреагировал на информацию о том, что Telegram начал подчиняться законам сообщества только после его задержания во Франции в 2024 году.

"Вчера одна французская газета выступила с утверждением, что мое задержание во Франции прошлым летом наконец-то заставило Telegram подчиниться европейским правилам. Это не соответствует действительности. Telegram всегда соблюдал законы ЕС", - указал он в своем блоге.

Дуров также отметил, что после своего задержания именно французская полиция начала "соблюдать европейские правила", поскольку отправляла запросы в Telegram в соответствии с законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

"В результате суды во Франции имеют возможность получать от Telegram IP-адреса подозреваемых в совершении преступлений", - обратил внимание он.