Глава Минобороны ЮАР посетит парад по случаю Дня Победы в Москве

© Александр Шалгин/ пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Правительство ЮАР на параде по случаю Дня Победы 9 мая в Москве представит глава Минобороны Анджелина Мочекга. Об этом заявил министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола в интервью RT.

"Меня в Москве не будет, но наш министр обороны приедет, чтобы представлять правительство ЮАР. Это великая Победа не только для народа России, но и для народов всего мира", - указал он.

Некоторое время назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информировал о том, что на параде Победы в Москве ожидается присутствие свыше 20 глав государств и правительств.