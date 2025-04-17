Суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с экс-супругом

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Савеловский суд Москвы, который рассматривал вопрос раздела имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, вынес решение в пользу предпринимательницы. Об этом сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ.

"Савеловский суд Москвы в ходе заседания 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению суда, 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким, она стала владельцем 100% компании", - сказано в сообщении.

Вместе с тем Ким сохранила 100-процентную долю в ООО "Вайлдберриз банк" и все средства, которые находятся на ее личных счетах. "Так, суд удовлетворил исковые требования Татьяны Ким", - указали в компании.

Маркетплейс Wildberries был образован в 2004 году. До конца 2019 года Татьяна Ким была единственным владельцем ООО "Вайлдберриз", операционной структуры онлайн-ретейлера. В декабре 2019 года она передала Владиславу Бакальчуку 1% в компании.

В июне прошлого года Wildberries и оператор наружной рекламы группы Russ приняли решение об объединении с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. Бакальчук выступил против этой сделки.