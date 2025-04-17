Для Петербурга и Волгограда с 8 по 10 мая будут использовать называния Ленинград и Сталинград

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С 8 по 10 мая в радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, совершающими рейсы в аэропорты Санкт-Петербурга (Пулково) и Волгограда (Гумрак), будут употребляться прежние названия этих городов-героев - Ленинград и Сталинград. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Росавиации.

Такое решение было принято воздушным агентством по просьбе ветеранов отрасли. Необходимую аэронавигационную информацию (NOTAM) представила подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД.

"С идеей о временном использовании в радиообмене названий Ленинград и Сталинград выступили ветераны в ходе заседания Общественного совета при Росавиации. К инициативе отнеслись со всем уважением. Временно вернуть в авиационный эфир нашим городам-героям исторические названия - то немногое, что мы можем сделать в память о подвиге, мужестве и стойкости защитников и жителей этих городов", - указал глава Росавиации Дмитрий Ядров, слова которого приводятся в сообщении.

"Предлагаем командирам воздушных судов информировать пассажиров об особенностях праздничных полетов, чтобы все прибывающие или улетающие из Санкт-Петербурга и Волгограда еще раз прочувствовали атмосферу Великой Победы", - добавил он.