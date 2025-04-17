Трамп уверен в заключении торговой сделки между США и Китаем

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Президент США Дональд Трамп уверен, что его администрация сможет выйти на заключение торговой сделки с Китаем. Об этом он заявил при общении с журналистами в начале встречи с премьером Италии Джорджей Мелони в Белом доме.

"Сделка будет. Полагаю, мы заключим очень хорошую сделку с Китаем", - сказал американский лидер. На вопрос о том, опасается ли он, что применение США пошлин повлечет сближение американских союзников с Китаем, Трамп ответил отрицательно. "С нами никто не может конкурировать", - указал он.

Трамп 2 апреля объявил об установлении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля президент США заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме уточнили, что пауза связана с проведением торговых переговоров.

Вместе с тем Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20% общая пошлина на товары из КНР сегодня достигает 145%. Китай в ответ на протекционистские действия американского руководства поднял с 12 апреля пошлины на товары из США с 84% до 125%.