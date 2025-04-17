Трамп рассчитывает получить на этой неделе от России ответ по перемирию на Украине

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Президент США Дональд Трамп ожидает получить от России ответ по возможному перемирию на Украине уже на этой неделе.

"Посмотрим, что будет. Мы рассчитываем получить от них ответ на этой неделе. Это очень скоро", - сказал глава вашингтонской администрации при общении с журналистами в Белом доме.

Трамп также выразил уверенность, что перемирие становится все ближе. "Думаю, мы приближаемся к этому, мы очень скоро объявим вам", - отметил он.

18 марта президент США выдвинул предложение о взаимном 30-дневном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на эту инициативу и дал российским ВС соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение воздержаться от атак в отношении энергообъектов.

В действительности же украинские удары по российским объектам энергетики в период с 18 марта по 16 апреля пришлись на 15 регионов. Атаки осуществлялись с применением беспилотников и FPV-дронов, а также различной артиллерии, включая реактивные системы залпового огня HIMARS.