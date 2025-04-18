Подписанный меморандум Украины и США не содержит упоминаний о гарантиях безопасности

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Меморандум по подготовке соглашения о недрах, который был подписан в четверг между Украиной и США, не включает упоминаний о гарантиях безопасности для Киева.

Копию документа разместил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Текст занимает одну страницу.

Накануне вечером первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко информировала о подписании меморандума, отметив, что документ "удостоверяет конструктивную совместную работу и намерение заключить соглашение". По ее словам, стороны готовятся создать фонд инвестиций для восстановления Украины. Свириденко уточнила, что после подписания соглашение должно быть ратифицировано парламентами двух стран. При этом она не привела никаких деталей об условиях заключения сделки.